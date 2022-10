Ultimo aggiornamento 14-10-2022 14:30

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 10a giornata. Il cartellone di questa giornata prevede il Derby di Torino, la trasferta del Milan a Verona, due comodi impegni interni per Napoli e Inter, un succulento Lazio-Udinese che vale la zona Champions.

La situazione in classifica prima della 9a giornata

Alla vigilia della 10 giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 23 punti; Atalanta 21; Udinese, Milan e Lazio 20; Roma 19; Inter 15; Juventus 13; Sassuolo 12; Torino 11; Monza e Salernitana 10; Fiorentina 9; Spezia ed Empoli 8; Bologna e Lecce 7; Verona 5; Cremonese e Samp 3. Un predominio schiacciante del Napoli, ottime sorprese Atalanta e Udinese, Milan e le romane tra alti e bassi tengono botta, l’Inter un po’ attardata ma viva, la Juve fa un campionato a sé. In coda ottima performance del Monza in serie positiva da 4 turni, strani scricchiolii della Fiorentina; situazione ad handicap per Verona, Samp e Bologna che però rispetto alle squadre dei bassi fondi hanno uomini e qualità molto superiori.

Le partite in programma per la 10 a giornata e dove vederle in diretta

Empoli-Monza 15-ott 15.00 DAZN Torino-Juventus 15-ott 18.00 DAZN Atalanta-Sassuolo 15-ott 20.45 DAZN SKY Inter-Salernitana 16-ott 12.30 DAZN SKY Lazio-Udinese 16-ott 15.00 DAZN Spezia-Cremonese 16-ott 15.00 DAZN Napoli-Bologna 16-ott 18.00 DAZN Verona-Milan 16-ott 20.45 DAZN Sampdoria-Roma 17-ott 18.30 DAZN Lecce-Fiorentina 17-ott 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 15 ottobre

Si comincia alle 15.00 con Empoli-Monza: partita con punti pesantissimi per la zona retrocessione anche se le due squadre sembrano attrezzate per un campionato tranquillo.

Alle 18.00 il derby di Torino. Torino-Juve è una partita sempre imprevedibile, ma quest’anno ancora di più visto lo stato comatoso della squadra che in teoria dovrebbe partire largamente favorita. L’entusiasmo è tutto dalla parte del Toro che sicuramente non lascerà nulla di intentato per portare a casa i tre punti e superare in classifica gli odiati cugini.

Alle 20.45 c’è Atalanta-Sassuolo: partita con tanti talenti in campo. L’Atalanta dopo l’illusione di Udine, vuole riprendere il discorso con la vittoria e Gasp sa come affrontare squadre tutto ritmo e velocità come il Sassuolo.

Le partite di domenica 16 ottobre

Alle 12.30 in campo per il lunch-match Inter-Salernitana. Partita sulla carta a senso unico, ma i granata possono essere capaci anche di prove maiuscole. L’Inter sembra avere però ripreso fiducia e gioco e vuole continuare la serie positiva per inserirsi nella lotta scudetto.

Alle 15.00 si giocano Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese. La prima è una partita tra le due squadre che occupano il terzo posto, sono in palla e promettono gioco e spettacolo. La seconda è un vero e proprio spareggio salvezza. I liguri devono raccattare in casa i punti che in trasferta sembrano fuori portata, mentre i grigiorossi sono sicuri di meritare più di quello che dice la loro classifica e al Picco vanno per vincere. Alle 18.00 Napoli-Bologna. Partita facile facile sulla carta per la capolista che dopo i bagordi di coppa affronta una squadra inquieta e in crisi di identità. Anche in questo caso l’esito sembra scontato, ma i rossoblù hanno esperienza e qualità per sperare in un miracolo. La giornata si chiude alle 20.45 con Verona-Milan. Trasferta abbastanza insidiosa per i rossoneri, che però sanno benissimo che l’Hellas di quest’anno non vale certo quella dell’anno passato: i tre punti sono fondamentali per tenere il passo del Napoli.

La partita di lunedì 17 ottobre

La giornata si conclude con ben due posticipi. Alle 18.30 c’è Samp-Roma. Una partita che mette di fronte Mourinho e un suo discepolo Stankovic: il cambio di allenatore ha fruttato ai blucerchiati il primo punto in trasferta, adesso hanno l’entusiasmo per tentare il primo colpo da tre punti. La Roma reduce dalle fatiche di coppa potrebbe concedere qualcosa e i doriani vogliono approfittarne. Infine Lecce-Fiorentina alle 20.45, partita dal pronostico molto incerto tra due squadre che sanno giocare a calcio ma hanno nella discontinuità il loro punto debole.

FAQ A che ora si gioca Torino-Juve? Alle 18.00 di sabato 15 ottobre 2022 A che ora si gioca Napoli-Bologna? Alle 18.00 di domenica 16 ottobre 2022 A che ora si gioca Inter-Salernitana? Alle 12.30 di domenica 16 ottobre

