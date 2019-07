Corbo attacca il calciatore azzurro: questa è la sua rovina

Un mercato così movimentato per l’attacco napoletano (soprattutto per la quantità di opzioni in ballo) non si vedeva da tempo. I tifosi continuano a interrogarsi sulla possibilità di arrivare al fuoriclasse colombiano James Rodriguez e sulla suggestione altrettanto stuzzicante di un clamoroso approdo all’ombra del Vesuvio di Mauro Icardi, ma nel frattempo ci sono anche da gestire alcune questioni relative ai giocatori attualmente in rosa.

Il suo problema – Il giornalista partenopeo Antonio Corbo parlando in tv ha spiegato i motivi della mancata cessione di Lorenzo Insigne ad un club di Premier League, stesso motivo per cui la sua carriera non potrà mai fare un ulteriore salto di qualità: “Il problema di Insigne è Raiola. Quando il giocatore si è rivolto a lui fantasticava il paradiso fatto di sterline, la Premier tutta aperta per lui. Probabilmente voleva approfittarne anche De Laurentiis che ha pensato di poter vendere Insigne, se lui avesse voluto andar via, per 80-90 milioni. Purtroppo però con percentuali di Raiola, ovvero la tariffa del 14%, si superano i 100 milioni. Ma quale club accetta di acquistare Insigne per questa cifra?”.

Alternative che ballano – La permanenza di Insigne non vuol dire comunque che non si debba piazzare almeno un colpo importante nel reparto avanzato. La nuova fiamma del Napoli è Fekir, calciatore attualmente al Lione che ha delle caratteristiche che si sposerebbero bene con quello che sta cercando Carlo Ancelotti. Sembra invece molto più complicato riuscire ad arrivare a Pepé, il cui sogno è andare a giocare nel Paris Saint-Germain.

