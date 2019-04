Corbo: Ecco perchè sto dalla parte degli ultras

L’episodio accaduto alla fine di Frosinone-Napoli ha lasciato un lungo strascico polemico. La scelta degli ultras partenopei di rifiutare le maglie dei giocatori ha fatto ifnuriare molti e ha aperto un dibattito, con tanti tifosi che hanno mandato un messaggio a Callejon per scusarsi di quanto avevano fatto i sostenitori più accesi. la risposta della società è arrivata al botteghino, con la decisione di praticare un prezzo di 30 euro per i biglietti di curva per la prossima partita contro il Cagliari in programma domenica prossima e che per il Napoli ha un valore tutt’altro che importante.

Corbo si schiera – Molti giornalisti hanno attaccato gli ultras ma c’è invece chi li ha difesi, come Antonio Corbo di Repubblica, che intervenuto alla trasmissione Ne parliamo il lunedì ha affermato: “Vengono prima le aspettative degli ultras, prima di quelle di chi riceve i biglietti omaggio o va allo stadio una volta all’anno. Gli ultras sono un ramo importante, quasi essenziale nel mondo del calcio, loro sono lo zoccolo duro in ogni stadio e per ogni società”.

Si cerca la pace – Ad ogni modo Corbo auspica anche un messaggio dalla curva che possa porre fine a questa diatriba interna alla tifoseria napoletana, anche per evitare continure strumentalizzazioni: “Spero che il gesto della maglia sia riconducile solo ad alcuni e mi auguro di vedere esposto allo stadio uno striscione di scuse per Callejon, uomo e giocatore esemplare”. Possibile però che l’atmosfera del San Paolo (probabilmente semivuoto) sia piuttosto fredda domenica prossima.

