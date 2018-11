Cordoba spegne i sogni dei tifosi dell'Inter

Ivan Ramiro Cordoba è uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’Inter e ha avuto anche un passato come dirigente dei nerazzurri.

L’ex difensore colombiano ha parlato della situazione attuale della società meneghina: “Marotta è un grande dirigente, vedremo se arriverà. Con lui può arrivare Modric? Io credo che questo sia un sogno, faccio fatica, sinceramente, a pensare che dopo non essere riusciti a riscattare Cancelo e Rafinha si possa prendere uno come Modric”.

“Steven Zhang è un ragazzo serio, che non parla mai a caso. Gli credo quando dice che ha l’Inter nel cuore e che la porterà in alto. Andersen? Se i dirigenti confermeranno la lungimiranza avuta con Skriniar – ha concluso Cordoba – allora si può pensare di fare grandi cose in futuro”.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 20:20