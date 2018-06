Corea del Sud, Kim ci crede: 'Possiamo passare'

L'attaccante della Corea del Sud Kim Shinwook crede fortemente nelle potenzialità della propria nazionale.

Il centravanti del Jeonbuk Motors è stato l'autore della rete decisiva che ha permesso ai coreani di qualificarsi in Russia vincendo contro l'Uzbekistan.

"In Brasile pensavamo di essere in un girone facile e poi abbiamo fallito – ha dichiarato la punta trentenne – Ora è completamente diverso, siamo in un gruppo molto difficile, ma siamo ben preparati e se giocheremo uniti saremo in grado di passare il primo turno".

La Corea del Sud è inserita nel girone F con Germania, Messico e Svezia.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 12:45