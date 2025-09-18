Cori contro Donnarumma in Manchester City-Napoli: perché (anche) i tifosi azzurri ce l'hanno con Gigio

Insulti dal settore ospiti dell'Etihad Stadium nei confronti del portiere di Castellammare di Stabia: ci sono diversi precedenti velenosi che lo riguardano.

È stato chiamato in causa in una sola circostanza e ha risposto presente, dicendo di no al colpo di testa di Beukema nell’unica vera occasione per il Napoli. Si era sullo 0-0 e, soprattutto, si era ancora in undici contro undici. Gigio Donnarumma ha contribuito a modo suo alla vittoria del Manchester City, la squadra di è diventato estremo difensore. Il debutto europeo proprio contro la squadra a cui in qualche modo è legato, anche se da bambino il suo cuore ha sempre battuto per il Milan. Napoli che invece è la squadra del cuore della mamma, a cui – insieme ai suoi nuovi compagni – ha inevitabilmente procurato un dispiacere.

Champions League, insulti a Gigio dagli spalti

Proprio nel finale della sfida dell’Etihad, quando il recupero era agli inizi e il City aveva messo in cassaforte la vittoria grazie alle reti di Haaland e di Doku, complice l’inferiorità numerica della squadra di Conte per la discutibile espulsione di Di Lorenzo, si sono percepiti distintamente dei cori offensivi provenienti dal settore ospiti nei confronti di Gigio. Oggetto delle contumelie dei tifosi partenopei in trasferta? Proprio una…tifosa del Napoli, la mamma di Gigio appunto. “Donnarumma figlio di p… Donnarumma figlio di p…” al tocco di palla del portiere del City. Ma perché i supporter azzurri, o almeno quelli che hanno intonato i cori offensivi, ce l’hanno tanto con Gigio?

Donnarumma cresciuto nel Club Napoli Castellammare

La particolarità è che Donnarumma, insieme ai suoi fratelli, è cresciuto in una piccola scuola calcio dal nome emblematico: Club Napoli Castellammare. La sua fede calcistica, però, è sempre stata tinteggiata di rossonero. E proprio ai tempi della militanza del numero uno della Nazionale nel Milan risalgono due precedenti su tutti. Il primo relativo a un Milan-Napoli del 15 aprile 2018, quando una parata prodigiosa di Donnarumma su Milik negò la vittoria agli azzurri di Sarri, impegnati nello sprint Scudetto con la Juve di Allegri. Dopo la partita sui social finì un video di scherno del giovanissimo portiere, indirizzato a un fantomatico “zio”. Delle finte scuse al parente, tifoso azzurro, seguite in realtà da uno sfottò.

Quei precedenti velenosi di Gigio contro il Napoli

Altro episodio particolare al termine di un match tra Milan e Napoli giocato nella primavera del 2021 a San Siro, in piena epoca Covid. Spalti deserti e frasi percepite distintamente al termine della gara, segnata dalle polemiche per un rigore non concesso ai rossoneri negli ultimi minuti. Donnarumma, furioso, si scagliò contro gli azzurri: “Siete una banda”, le parole ripetute più volte – curiosamente – in napoletano. Insomma, ecco perché anche tanti tifosi del Ciuccio ce l’hanno con un napoletano come Donnarumma. Sono in buona compagnia: col suo discusso addio al Milan di qualche anno fa, ormai Gigio è nella lista nera dei tifosi del Diavolo.