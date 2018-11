Cori razzisti, Ancelotti pronto a far saltare tutto

Carlo Ancelotti picchia forte contro i cori di stampo razzista negli stadi della serie A. L'allenatore del Napoli, inu un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss è tornato sul clima ostile negli impianti: "È ora di farla finita con i cori razzisti, bisogna che in Italia si inizi a ragionare in modo diverso".

Napoli e i napoletani sono spesso bersagliati nelle gare in trasferta degli azzurri: "Non bisogna insultare gli avversari, ma inneggiare ai propri calciatori. Il regolamento parla chiaro, se in trasferta ci saranno ancora episodi del genere valuteremo come comportarci: se a Bergamo ci saranno cori di discriminazione territoriale allora chiederemo la sospensione della partita", annuncia Carletto.

Su un possibile arrivo di Edinson Cavani si sbilancia: "Ne ho allenati tanti di campioni, ma Cavani ancora no. Mai dire mai. mi piacerebbe? Mi piace allenare i giocatori bravi. Cavani è molto bravo".

L'Uefa potrebbe introdurre il Var in Champions già dagli ottavi: "Mi piacerebbe, sono già in ritardo. Ora ne fanno una questione di poca esperienza sulla VAR da parte degli arbitri. Negli ottavi ci sono tutti arbitri d'esperienza e la VAR potrebbe aiutarli. Negli ultimi tempi ci sono stati troppi errori. Se fai un errore in campionato c'è tempo per rimediare, se lo fai in Champions sei fuori. C'è l'intenzione e la volontà di utilizzarlo un po' di più. Poi, come tutte le cose nuove, hanno bisogno di esperienza. Il sistema non è partito male. Ci sono stati alcuni episodi negativi, ma alla fine è sempre una decisione dell'arbitro. Il VAR deve solo mostrare lui. Io dico che la VAR andrebbe utilizzata un po' di più".

Poi una curiosità: "Il canto fa gruppo ed è la mia seconda passione dopo il calcio. Mi piace molto cantare e non ho nessun problema a farlo davanti alla squadra".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 10:10