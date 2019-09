Corini: "Milan arrabbiato ma vogliamo l'impresa"

Eugenio Corini mette in guardia il suo Brescia in vista della trasferta a Milano: "Mi aspetto un Milan arrabbiato, desideroso di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Per noi sarà ancora più bello cercare l’impresa", ha detto in conferenza stampa l'allenatore delle Rondinelle.

"Sappiamo il valore della squadra rossonera, poi ci saranno tanti spettatori allo stadio: ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande partita e divertirsi. Il Milan ha grandi giocatori. Piatek? E’ un ottimo elemento. Speriamo non si sblocchi contro di noi".

SPORTAL.IT | 30-08-2019 15:58