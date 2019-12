Corini spiega cosa teme del Lecce

Alla vigilia dell'incontro fra Brescia e Lecce allo stadio 'Rigamonti', il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini ha parlato dell'avversario di giornata, una delle avversarie dirette nella lotta per non retrocedere: "Partita della vita? Per me sono tutte partite della vita – ha dichiarato in conferenza stampa – però preferisco non sovraccaricarla di significati. Quello che spero di rivedere è la squadra lucida vista a Ferrara, dove magari ci è mancato qualcosa a livello di finalizzazione".

L'allenatore del Brescia ha poi confidato il suo timore principale per quanto riguarda la sfida di sabato pomeriggio: "Sono una squadra qualitativa in ripartenza, sono bravi in transizione e sfruttano molto bene le palle inattive. Faccio i complimenti a Liverani per come fa giocare la sua squadra. In trasferta sono pericolosi, perché provano sempre a giocare. Ora però tocca noi cambiare marcia, e dobbiamo farlo a casa nostra".

Su Mario Balotelli, match winner della partita contro la Spal, Corini ha poi aggiunto: "Sono molto contento della partita che ha fatto a Ferrara e il gol non è stato un caso, ma il frutto di un atteggiamento positivo".

SPORTAL.IT | 13-12-2019 21:00