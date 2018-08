Cornelius accusa l'Atalanta

Attacco frontale dell'agente di Andreas Cornelius nei confronti dell'Atalanta. In un'intervista a Ekstrabladet, Per Steffensen si è sfogato per la mancata cessione estiva.

"Fin dall'inizio abbiamo avuto la spiacevole sensazione che Gasperini non fosse d'accordo con i dirigenti sull'acquisto di Cornelius. A luglio abbiamo parlato col club e abbiamo ricevuto il via libera per trovare una nuova squadra al mio assistito. Una squadra importante in Italia ci ha offerto tanti milioni per il suo cartellino e un ingaggio molto più alto di quello che percepisce a Bergamo, ma l'Atalanta ha chiesto di più e non l'ha voluto lasciare andare".

"E' vergognoso che Cornelius sia tenuto in ostaggio in questo modo, ma non è inusuale quando si tratta di un patrimonio di una società che vuole guadagnarci".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 13:20