Cornelius ne fa felici due

All’Atalanta andranno 7 milioni di euro, mentre Andreas Cornelius sottoscriverà con il Parma un contratto quadriennale a circa un milione di euro a stagione.

La trattativa è andata a buon fine e soddisfa tutte le parti in causa: i ducali perché avranno un attaccante in più e gli orobici, che ormai lo consideravano di troppo e che già nella passata stagione lo avevano girato in prestito, perché lo hanno rivenduto al doppio di quanto acquistato.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 09:53