Corona-Blasi, lo scontro è servito

Imbarazzante dialogo tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi nel corso del ‘Grande Fratello Vip’.

“Sappiamo che cosa ti ha fatto Totti un mese prima del matrimonio” ha detto il fotografo. “Ero incinta del mio primo figlio e tu hai inventato quella storia. Tu giochi coi sentimenti” ha risposto la conduttrice.

Sui social, come prevedibile, si è scatenato il dibattito. C'è chi ha dato ragione al primo, chi alla seconda. Possibili, in futuro, nuove puntate di una querelle che affonda le radici in oltre dieci anni fa.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 16:20