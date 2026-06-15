Corona su Falsissimo: "Yamal ha una figlia segreta da una ragazza italiana"

Il re del gossip in un video sostiene che la stella del Barca ha una bambina avuta da minorenne da una donna di Lecco ma vuol tenere segreta la storia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Oggi ha provato invano a salvare la Spagna entrando a 20′ dalla fine nella gara con Capo Verde ma Lamine Yamal, una delle stelle attese in questi Mondiali, avrebbe un segreto che tiene nascosto da anni, ovvero una figlia avuta quando aveva 16 anni da una ragazza italiana. Lo sostiene in un video Fabrizio Corona, che racconta la vicenda presentando anche alcune testimonianze.

Una vita di polemiche

Non è la prima volta che il giocatore spagnolo entra nella cronaca non sportiva. L’estate scorsa, la sua festa per la maggiore età ha scatenato la bufera. L’associazione Adee ha minacciato denunce perché nel corso dell’evento sono state ingaggiate persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento ma anche il suo comportamento sopra le righe ha spesso colpito negativamente gli spagnoli.

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La denuncia di Corona

Ora arriva questa notizia lanciata da Fabrizio Corona. Il re del gossip parla di Yamal e dice: “Gli piace divertirsi, gli piacciono le ragazze italiane, ne ha conosciuta una che si chiama Laura Corti di Lecco che lavorava su Only Fan quando ha conosciuto Yamal, erano entrambi a Dubai, si sono scambiati il profilo di IG, hanno iniziato a commentarsi le stories e si sono incontrati a Barcellona. Lui era fidanzato e si sono visti per due mesi in albergo, poi la ragazza è rimasta incinta.

A 16 anni Yamal – che ha un fratellino di 4 anni – ha avuto una figlia che ora ha 2 anni e che vuol tenere segreta, in questi mesi stanno trattando per il silenzio non per conoscere la bambina, pur di non fare il padre è disposto a pagare un sacco di soldi e la madre, cui non interessa di dare un padre alla bambina, è disposta a prendersi un sacco di soldi. Il calcio è pieno di queste storie, ricordate il figlio di Maradona che solo a fine carriera l’ha riconosciuto. Diverso il caso di Balotelli ma il caso di Yamal è clamoroso.

Appare la testimonianza di una prima fonte, una persona informata che dice che Yamal paga gli alimenti per la bambina, che il giocatore ha avuto anche tante altre fidanzate anche 30 anni più grandi di lui e cui, visto che i soldi non gli mancano, ha dato tanti regali, anche una Ferrari. Poi Corona mostra un altro video con un’altra fonte che sarebbe vicina alla ragazza e che rivela che la Corti ha tutte le prove e tutti i messaggi che si sono scambiati e che lei è attorniata da uno staff di avvocati perché la legge spagnola tutela i padri minorenni. Il giocatore appresa la notizia sarebbe scoppiato a piangere e sarebbe scomparso senza più rispondere per tanti mesi alle telefonate della donna. Di recente, dopo che il giocatore aveva compiuto 18 anni, gli avvocati della Corti sarebbero andati a Barcellona per trattare con gli avvocati del giocatore.