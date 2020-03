Corona Virus, l'Inter rischia? Tifosi spaventati sui social

La psicosi cresce. Poco dopo l’ufficializzazione che le gare di Europa League con il Getafe verranno giocate a porte chiuse, l’Inter è alle prese con un’altra preoccupazione legata all’emergenza Corona Virus. Se per gli spettatori, impossibilitati ad entrare allo stadio, il problema è risolto, la stessa cosa potrebbe non valere per i giocatori se a rischio è la squadra avversaria.

IL CASO – Tutto nasce dal primo caso di tesserati in quarantena per l’epidemia. Si tratta di Christian Poulsen, ex Juve ed ex Danimarca (ricordate lo sputo di Totti agli Europei?) e due dello staff dell’Ajax che sono in quarantena dopo aver partecipato a ua festa dove c’era una persona infetta. Nel frattempo l’Ajax aveva affrontato la settimana scorsa proprio il Getafe, prossima avversaria dell’Inter.

L’ALLARME – La notizia sta facendo il giro del web e i tifosi dell’Inter sono preoccupati: “Serve un’ottima gestione, il rischio è in crescita” o anche: “Ci manca solo che venga rinviata anche questa partita”.

LA PAURA – C’è chi scrive: “Ed è il primo conosciuto,,,,,, #FERMATEILCALCIO” o anche: “Staff tecnico Ajax infettato. L’Ajax ha appena incontrato il Getafe che verrà a Milano contro l’Inter nel bel mezzo del focolaio lombardo portando con sé ceppo olandese invischiato con quello spagnolo. Siamo a quel punto dei film dove il lavoro degli scienziati viene messo a repentaglio”.

LE REAZIONI – Molti però invitano alla prudenza: “I tre membri dello staff Ajax in quarantena sarebbero stati alla festa dove c’era anche il paziente con contagio, solo dopo la partita con il Getafe” e infine: “Nell’articolo il Telegraaf precisa che i tre non hanno sintomi e stanno rispettando il protocollo (provarsi la febbre/restare a casa). Contando i 14 gg, il contatto dovrebbe essere avvenuto il 28/29 febbraio, appena dopo il Getafe. L’Ajax ha affrontato AZ e Utrecht da allora”.

SPORTEVAI | 06-03-2020 09:32