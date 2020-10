Coronavirus a Palermo: altri 4 calciatori positivi

In casa Palermo prosegue l’emergenza Covid. Ai 10 casi positivi (9 calciatori più il tecnico Boscaglia), come recita la nota diffusa dal club, se ne aggiungono altri 4 e un esponente dello staff. “Il Palermo comunica che, dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, sono stati individuati altri quattro calciatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus”.

“Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove calciatori e l’allenatore, già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento”.

Nello scorso weekend, dopo la notizia delle positività all’interno del gruppo dei siciliani, il match valido per il girone C di Serie C tra il Palermo e la Turris era stato rinviato. In tutto, dunque, al momento il computo è di 13 giocatori in isolamento oltre all’allenatore.

OMNISPORT | 23-10-2020 18:44