Coronavirus, a rischio anche il match di Europa League dell'Inter

Le misure precauzionali previste dal Governo stanno avendo già un fortissimo impatto sul mondo dello sport in Italia con il rinvio di tre partite del massimo campionato di calcio, e potrebbero avere ripercussioni anche in vista delle sfide europee che riguardano le squadre di Serie A: giovedì, infatti, è in programma a San Siro il match di ritorno fra Inter e Ludogorets, una partita ‘a rischio’, viste le disposizioni da parte del Consiglio dei Ministri per i prossimi giorni.

Il calendario non offre, però, grandi margini di manovra in caso di rinvio e sono allo studio soluzioni alternative: secondo fonti riportate domenica da ‘La Gazzetta dello Sport’, è possibile che per evitare recuperi difficilmente collocabili nel già ricco calendario di partite le due squadre giochino a porte chiuse la partita di ritorno.

I nerazzurri, già prima del decreto d’emergenza del Governo, avevano già preso autonomamente provvedimenti precauzionali: al Centro Suning, infatti, chiunque volesse entrare deve dimostrare con il proprio documento di non provenire dagli undici comuni del focolaio.

Permane comunque la preoccupazione, con il mondo dello sport invitato ad adeguarsi rapidamente: nella serata di sabato è stato il premier Giuseppe Conte a confermare l’intenzione, da parte del ministro Spadafora, di sospendere tutte le attività sportive programmate per domenica in Lombardia e in Veneto. Una decisione che ha colpito non solo il mondo del calcio, ma ogni attività agonistica, a tutti i livelli.

Spadafora ha inviato una lettera al presidente del Coni Malagò in cui ha chiesto “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio”.

L’invito, come specificato nella stessa lettera, non è da estendere alle squadre delle due regioni colpite che saranno impegnate in trasferta, “salvo che i medesimi atleti provengano dalle aree indicate come focolai del contagio” come si legge nella missiva inviata dal ministro dello sport.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 11:07