Coronavirus, allarme alla Reggiana

La Reggiana ha annunciato la sospensione dell’attività sportiva della prima squadra a causa di un possibile caso di Coronavirus.

Questo il comunicato del club di serie C: “L’attività sportiva della prima squadra è cautelativamente sospesa fino a Giovedì 5 Marzo per il contatto di un tesserato con una persona che presenta sospetta sintomatologia Covid-19. La società resta in attesa degli esiti degli esami d’accertamento per stabilire, in seguito, modi e tempi per la ripresa degli allenamenti”.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 16:12