Coronavirus, allarme Fiorentina: 6 nuovi positivi al Coronavirus

Allarme in casa Fiorentina: il club viola ha comunicato sul proprio sito ufficiale la positività di sei tesserati al Coronavirus (tre giocatori e tre componenti dello staff). I positivi, che sono stati individuati dopo i tamponi effettuati due giorni fa, restano per ora anonimi per ragioni di privacy. Sono tutti asintomatici.

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

La Fiorentina era stata tra i club più colpiti all’inizio dell’emergenza, i positivi nella rosa erano stati tre: German Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic. Tutti e tre erano guariti e avevano sostenuto nei giorni scorsi test approfonditi a cuore e polmoni per accertarsi che non ci siano state conseguenze.

Ora questa nuova brutta notizia, che potrebbe rimette in dubbio la ripresa degli allenamenti. Mercoledì un giocatore del Torino era stato trovato positivo: asintomatico, è in quarantena.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 19:30