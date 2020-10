Coronavirus, allarme Lazio: 11 assenti, rischio focolaio

Improvviso allarme Coronavirus in casa Lazio. Sono stati ben 11 i giocatori assenti alla rifinitura al Training Center, a poche ore dalla partenza per il Belgio in vista della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Bruges.

Non erano a disposizione di Simone Inzaghi Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha, Armini, oltre a Escalante l’unico fuori per un problema muscolare rimediato nella partita contro il Bologna.

Si teme un focolaio di Coronavirus: il club biancoceleste non ha finora diffuso nessun comunicato, ma è in attesa del risultato dell’ultimo giro di tamponi, disposto dall’Uefa come da prassi a 48 ore dalla partita. Inzaghi si è trovato con appena 12 giocatori a disposizione, e ha utilizzato elementi della squadra Primavera per rimpolpare il gruppo (Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz).

In attesa dell’esito dei tamponi, in caso di defezione sicura in Belgio giocheranno Reina in porta, Patric, Hoedt e Acerbi in difesa, Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic e Fares a centrocampo, davanti la coppia Correa-Caicedo.

