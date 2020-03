Coronavirus, allenamenti in serie A o no? Il calcio si spacca

Mentre l'Italia è ferma da tempo per l'emergenza Coronavirus (nel frattempo tramutata in epidemia e poi in una vera e propria pandemia), la maggior parte dei campionati europei hanno seguito l'esempio della serie A e hanno deciso di interrompere i rispettivi calendari: il calcio non può e non deve giocarsi, ma rimangono al momento inalterati e irrisolti i dubbi su come e quando la stagione 2019-2020 sarà completata. E ancora una volta il movimento nostrano si divide.

Ne ha parlato sabato la 'Gazzetta dello Sport', che ha individuato una nuova spaccatura tra alcuni dei principali dirigenti italiani, che venerdì sera hanno discusso insieme in videoconferenza delle prossime decisioni da adottare. Decisioni che non vedono ancora una volta un'unità di intenti, a partire da un nodo ancora tutto da districare: quello degli allenamenti dei giocatori da sospendere o meno.

Secondo quanto ricostruito dalla 'Rosea', proprio questo argomento ha generato un nuovo scontro: il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe espresso la sua convinzione di dover riprendere quanto prima le normali sedute dei giocatori, magari tramite ritiri che permettano loro di essere monitorati a livello medico nella più capillare maniera possibile.

Una tesi sposata anche dal numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e che invece sarebbe stata pesantemente respinta da Andrea Agnelli: secondo il presidente della Juventus (società nella quale milita Daniele Rugani, primo giocatore del campionato risultato positivo al Virus per quanto asintomatico) tutto deve restare fermo.

Si parla addirittura di accuse incrociate tra le varie parti, con il sospetto che si stia dando la priorità a interessi di classifica rispetto a quelli di tutelare la salute dei tesserati dei club.

Rimane comunque al momento la sensazione che nemmeno lo stop dei campionati, l'emergenza nazionale e la diffusione dei primi casi di positività ai tamponi anche dei calciatori della serie A abbiano generato unità d'intenti tra le varie società.

Nell'attesa di capire quando, come e se questo fatidico campionato 2019-2020 sarà portato definitivamente agli archivi.

Sebbene la priorità di tutti dovrebbe probabilmente concentrarsi su tutt'altro.

SPORTAL.IT | 14-03-2020 10:19