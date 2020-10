Coronavirus, allenatore positivo: amichevole interrotta

Nel calcio ai tempi del Coronavirus può capitare anche che una partita venga interrotta mentre è in pieno svolgimento. È quello che è successo durante l’amichevole tra le rappresentative Under 19 di Inghilterra e Scozia.

La compagine di casa era in vantaggio 3-1 quando il match è stato annullato dopo che è arrivato l’esito dell’esame alla quale era stato sottoposto il commissario tecnico della Scozia, Billy Stark.

La Federcalcio scozzese, ha rivelato che l’allenatore era risultato negativo ad un primo test effettuato, ma che successivamente è risultato positivo ad un ulteriore esame svolto nelle scorse ore.

“Tre giocatori con sede in Inghilterra si sono uniti ieri alla squadra e sono stati testati insieme al resto del gruppo in vista della prossima partita di domenica – la nota della Scozia – I tre giocatori sono stati isolati e non hanno avuto contatti con nessuno. Il secondo test al quale è stato sottoposto l’allenatore, Billy Stark, ha dato invece un esito positivo questo pomeriggio. Il risultato è stato immediatamente comunicato al team manager dell’Under 19 e la partita è stata subito interrotta, così cime stabilito dal protocollo”.

Ad attendere Stark ed i suoi ragazzi ci sarà ora un periodo di isolamento.

“Tornerà a casa e resterà in isolamento per dieci giorni – spiega la nota – I giocatori e lo staff resteranno in isolamento precauzionale per quattordici giorni, mentre si cercherà di valutare con chi Stark sia stato a stretto contatto durante il ritiro.La prossima partita tra la Scozia U19 e l’Inghilterra in programma domenica è stata rinviata, insieme a quella dell’Under17”.

La Federazione scozzese si è inoltre scusata con quella inglese: “Ci scusiamo con la FA per tutti gli inconvenienti causati e ribadiamo il nostro impegno per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i nostri giocatori e degli staff delle Nazionali”.



OMNISPORT | 09-10-2020 00:02