Coronavirus: anche Farfan positivo

Jefferson Farfan è risultato positivo al test per il Coronavirus: ad annunciarlo è stato il Lokomotiv Mosca che però ha rassicurato: "E' a Mosca e non è stato ricoverato in ospedale".

Lo stesso giocatore su Instagram ha voluto tranquillizzare i suoi fan: "Grazie a tutti per i vostri messaggi e l'interesse! Grazie a Dio mi sento molto bene, sono calmo. Sono in isolamento in casa per precauzioni, ma mi piace guardare il calcio. So che tutto andrà bene. Ancora molto concentrato sui miei obiettivi, voglio tornare sul campo. Arrivederci!".

La Premier League russa, sospesa dal 17 marzo per l'emergenza Covid, riprenderà il 21 giugno a porte chiuse.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 10:18