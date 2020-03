Coronavirus, anche Inter-Getafe a porte chiuse

Anche Inter-Getafe, partita di Europa League in calendario per il 12 marzo, si disputerà a porte chiuse. A renderlo noto è stata la Uefa, che ne ha dato comunicazione giovedì tramite una conferma ufficiale.

"A seguito delle decisioni – vi si legge – prese rispettivamente dalle autorità competenti in Italia e in Spagna e riguardanti alle misure relative al virus COVID-19, le prossime partite delle competizioni UEFA per club proseguiranno la prossima settimana come da programma, ma si giocheranno a porte chiuse:

UEFA Champions League, ottavi di finale, andata:

– Valencia CF (Spagna)-Atalanta BC (Italia), 10 marzo, 21.00

UEFA Europa League, ottavi di finale, andata:

– FC Internazionale Milano (Italia)-Getafe CF (Spagna), 12 marzo, 21.00".

Insomma, dopo Valencia-Atalanta ora anche Inter-Getafe ha la certezza delle porte chiuse. Nell'attesa che sia fatta chiarezza anche sulla partita di ritorno in Spagna.

