Coronavirus, anche Lukaku scende in campo: la sua donazione

Anche Romelu Lukaku ha deciso di dare il suo contributo a una causa sempre più universale: quella per contrastare il Coronavirus. E l'attaccante dell'Inter ha voluto comunicare al mondo tramite l'account Twitter del club nerazzurro una nuova iniziativa di solidarietà a cui ha preso parte in prima persona: una donazione di 100mila euro destinata al San Raffaele, uno degli ospedali di Milano.

"Ciao a tutti, sono Romelu Lukaku. In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa", è stata la premessa del belga, che è poi passato a spiegare la sua iniziativa a tutti i suoi sostenitori e non solo affinché diano una mano nella difficile battaglia contro il COVID-19.

"L'Italia è un Paese incredibile, che ha fatto tante cose buone per me e la mia famiglia. Per questo io voglio aiutare questo Paese e fare una donazione di 100mila euro all'ospedale di San Raffaele", ha spiegato il centravanti nerazzurro nel suo accorato messaggio.

"Se anche voi poteste aiutare tutte le persone all'interno degli ospedali sarebbe qualcosa di molto buono. Stiamo tutti uniti e restiamo tutti forti", l'appello conclusivo di Lukaku, che ha lasciato spazio all'hashtag #TogetherAsATeam attraverso cui l'Inter sta lanciando la sua campagna di solidarietà.

In queste settimane di stop forzato dalle attività, il mondo del calcio si sta provando a dare da fare concretamente tanto che le iniziative solidali si sono moltiplicate: una delle prime è #DistantiMaUniti, cui ha aderito sin da subito la Juventus.

Lo stesso Daniele Rugani, primo calciatore italiano a risultare positivo al Coronavirus, ha effettuato una donazione. Il suo esempio è stato seguito in queste ore da Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari, che hanno versato 120mila euro.

Non mancano nemmeno iniziative trasversali, come quella dei tifosi della Lazio che hanno coinvolto il difensore del Milan Alessio Romagnoli per raccogliere fondi per l'ospedale di Civitavecchia.

