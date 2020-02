Coronavirus, annullata la conferenza di Gasperini

La conferenza stampa prepartita di Gian Piero Gasperini, in programma sabato alla vigilia di Atalanta-Lecce, è stata annullata dal club orobico.

Lo ha comunicato in una nota l'ufficio stampa della società nerazzurra, specificando che lo stesso 29 febbraio, al posto dell'abituale incontro coi giornalisti nella sede di Zingonia, verrà pubblicata sul sito internet ufficiale un'intervista al tecnico. Una decisione assunta in relazione all'emergenza Coronavirus e in ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per il contenimento dell'infezione.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 12:39