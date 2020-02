Coronavirus, annullato il Mondiale di golf femminile

Il Campionato mondiale di golf femminile HSBC, in programma a Singapore dal 27 febbraio al 1 marzo, è stato annullato, con gli organizzatori che citano "continue preoccupazioni per la salute" provocate dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Coronavirus che sta spaventando il mondo. Lo riporta Sky.

La Ladies Professional Golf Association (LPGA) ha dichiarato in una nota: "La salute e la sicurezza delle nostre giocatrici, dei nostri tifosi e di tutti coloro che lavorano all'evento è sempre la nostra massima priorità". Anche il torneo Honda LPGA Thailand 2020 previsto per il 20-23 febbraio sarà annullato, la LPGA ha aggiunto. Il Ministero della Salute di Singapore ha annunciato venerdì che tutti gli eventi su larga scala dovrebbero essere cancellati o rinviati a seguito dell'aumento del livello di allarme DORSCON (Disease Outbreak Response System Condition) per il codice arancione, il secondo livello più alto.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 09:46