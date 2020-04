Coronavirus, annuncio Juve su Rugani e Matuidi. Attesa per Dybala

A un mese dalla notizia della positività al Coronavirus, è finito l’incubo per Daniele Rugani e Blaise Matuidi. I due giocatori della Juventus hanno debellato definitivamente il Covid-19: anche il secondo tampone ha avuto esito negativo, ed entrambi possono quindi tornare ad allenarsi.

Coronavirus: le condizioni di salute di Paulo Dybala

Il difensore lucchese e il centrocampista francese non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare, a differenza di Paulo Dybala, che sta ancora attendendo i risultati del secondo tampone. L’argentino è positivo dal 21 marzo, ed è in quarantena insieme alla compagna Oriana Sabatini.

Juventus, l’annuncio: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale della società bianconera: “Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

Gli stranieri della Juve: i 9 giocatori in rientro

Sono intanto pronti a tornare in Italia i 9 giocatori bianconeri che sono rientrati nei rispettivi Paesi in queste settimane, in vista della possibile ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Tra questi Cristiano Ronaldo, che si sta allenando a Madeira.

Al rientro in Italia dovranno tutti osservare 14 giorni di quarantena: oltre a CR7, all’estero ci sono anche Higuain, Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 15:07