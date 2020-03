Coronavirus: storico annuncio Uefa su Champions ed Europa League

La decisione, nonostante le molte reticenze, è infine arrivata. Il calcio europeo si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus: il provvedimento era ormai nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità, l’Uefa ha deciso di rinviare gli ottavi di finale di Champions League ed Europa League per arginare l’epidemia che ha costretto molte squadre di primo piano (tra queste Juventus, Real, Manchester City e Chelsea) ad andare in quarantena.

In questa situazione eccezionale e unica nella storia, si penserà ora ad un nuovo calendario. Quasi sicuramente arriverà lo slittamento di Euro 2020, a settembre o addirittura nel 2021: questo darà respiro ai calendari dei campionati nazionali, e alle stesse coppe europee, che la Federazione punta a concludere. Coronavirus permettendo.

“Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi – è scritto nella nota -, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League, ottavi di ritorno, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, andata degli ottavi, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgeranno queste partite saranno comunicate a tempo debito”.

“A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati. La UEFA ha invitato ieri ai rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle Leghe europee e un rappresentante della FIFPro, a una riunione di videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all’epidemia del coronavirus“.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 11:27