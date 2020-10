Coronavirus: ansia Juve-Napoli, nuovo giro di tamponi

Nuovo giro di tamponi a Castel Volturno per i giocatori e i tesserati del Napoli che sono entrati in contatto con i colleghi del Genoa in occasione della partita di campionato domenica scorsa. Nel club rossoblu i casi di positività al Coronavirus sono saliti a 15, mentre tutti i tamponi degli azzurri sono risultati negativi nella giornata di lunedì.

I giocatori del Napoli, riporta l’Ansa, hanno accolto con gioia la buona notizia ma sono consapevoli che il risultato di un tampone effettuato a meno di 48 ore dal contatto con i genoani positivi è poco indicativo, perché il virus può essere ancora in incubazione e non rivelarsi.

La preoccupazione resta quindi alta al Centro Tecnico di Castel Volturno, dove lo staff medico diretto da Alberto Canonico effettuerà quindi il secondo giro di tamponi, i cui risultati sono attesi per venerdì pomeriggio, a due giorni dal big match contro la Juventus.

Lunedì dopo una riunione di circa quattro ore, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rimandare ad oggi la decisione definitiva sul possibile rinvio di Genoa-Torino, match in programma sabato alle 18. I rossoblù chiedono di non giocare a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo, tra giocatori e staff tecnico. Nel vertice si è discusso della possibilità di adottare la regola Uefa (si gioca se ci sono almeno 12+1 giocatori sani, in caso di rifiuto è previsto lo 0-3 a tavolino). La decisione definitiva è attesa nel pomeriggio.

L’allenamento del Grifone, previsto giovedì mattina per le 11, è stato cancellato per disposizione della Asl: era composto dai calciatori più giovani, integrato da alcuni ragazzi della Primavera (tutti negativi al Covid-19). Il Genoa aveva in programma un’altra seduta alle 15 con 12 calciatori della prima squadra, divisi in due gruppi di massimo 6 persone.

Tuttavia la Asl ha cancellato anche la sessione del pomeriggio, disponendo alle 13:30 nuovi tamponi rapidi. In seguito all’esito dei test, si valuterà la possibilità di dare un mini via libera per un allenamento pomeridiano. Mercoledì sera il Genoa ha diffuso un comunicato con i 15 nomi dei tesserati risultati positivi al Covid. Tra questi, i calciatori sono 11: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta, Behrami.

