Coronavirus, bel gesto dei fratelli Gentile

Alessandro e Stefano Gentile hanno aperto una sottoscrizione per l’ospedale di Maddaloni, con l'obiettivo di aiutare la clinica casertana a far fronte all'emergenza Coronavirus. I soldi raccolti serviranno all'acquisto di ventilatori.

"È stato un gesto che ci è venuto spontaneo – le parole di Alessandro Gentile a L'Adige -. Conosco bene la situazione sanitaria che viviamo soprattutto al Sud Italia e credo che bisogna sforzarsi di fare di tutto per essere pronti ad affrontare l’emergenza. Se posso dare una mano sono felice e tanto più in questo momento era giusto inventarsi qualcosa. Attualmente abbiamo raccolto una cifra attorno ai 30mila euro da utilizzare per l’acquisto di ventilatori. Anzi, se qualche tifoso di Trento volesse darci una mano sulla mia pagina Instagram ci sono tutti gli estremi. Tra qualche giorno faremo gli ordini", le dichiarazioni riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 11:40