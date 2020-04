Coronavirus, bufera social su Rohan Dennis

Il corridore australiano del Team Ineos Rohan Dennis è finito nella bufera sui social dopo aver pubblicato una foto in auto e un post in cui annuncia di aver forzato il lockdown imposto in Spagna, in cui vive.

"Giorno 34. Sono andato fuori di testa e sono uscito di casa. Il Covid-19 può andarsene a fan… e la quarantena idem", è il messaggio di Dennis che ha scatenato l'ira dei suoi follower. Dopo aver passato alcune ore a rispondere ai tifosi, il ciclista ha deciso di cancellare i suoi profili Instagram e Twitter.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 10:19