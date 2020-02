Coronavirus, cancellate cinque conferenze di Serie A

Dopo l'Inter, altre cinque società di Serie A hanno scelto di non far effettuare le conferenza stampa di vigilia delle partite della 26a giornata ai propri allenatori per motivi precauzionali legati al Coronavirus.

Oltre ad Antonio Conte, che non ha presentato ai media la partita contro la Juventus, che si giocherà a porte chiuse, a prendere la medesima decisione sono state Atalanta, Genoa, Parma, Sampdoria e Spal.

Il club ferrarese fa sapere che "in ottemperanza alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna in merito all'emergenza Coronavirus, non si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara Parma-Spal dell'allenatore Luigi Di Biagio. In vista della partita in programma domenica 1 marzo allo stadio "Ennio Tardini", il tecnico biancazzurro rilascera' un'intervista che verrà diffusa attraverso i canali ufficiali del club nel pomeriggio di domani, sabato 29 febbraio".

Quanto al Parma, "non si terrà la consueta conferenza stampa pre-gara di mister D'Aversa" si legge sul sito ufficiale. Ma un'intervista dell'allenatore crociato "sarà disponibile domani su parmacalcio1913.com, a partire dalle ore 15.00". Intervista video sul sito della società anche per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini e per gli allenatori delle genovesi, Davide Nicola e Claudio Ranieri, interviste che saranno disponibili rispettivamente su Genoa Channel e Samp Tv.



SPORTAL.IT | 28-02-2020 19:32