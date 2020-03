Coronavirus, c'è l'ok per Italia-Inghilterra

Il Comitato organizzatore del Sei Nazioni, riunitosi oggi a Parigi per decidere sulla continuazione del torneo alla luce dell'emergenza Coronavirus, ha dato l'ok per lo svolgimetno delle partite già in programma.

"A meno che i governi dei paesi interessati non intervengano, eventualità a cui dobbiamo essere preparati", ha precisato una portavoce.

Manca ancora la data per il recupero di Irlanda-Italia, che il Ministero della salute irlandese aveva rinviato. "Nei prossimi due giorni ci saranno importanti riunioni governative in tutti i paesi interessati, quindi vediamo cosa ne viene fuori" ha concluso la portavoce.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 17:09