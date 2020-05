Coronavirus, Champions League: la finale verso il cambio di sede

L’ufficializzazione della ripresa della Serie A, ultimo campionato tra quelli delle nazioni più importanti d’Europa a ripartire dopo lo stop per la pandemia di Coronavirus, ha sicuramente rasserenato i vertici dell’Uefa, che ora, salvo brutte e malaugurate sorprese legate a un nuovo picco dei contagi, può programmare la regolare disputa della parte finale di Champions e Europa League, arrestatesi agli ottavi di finale. C’è però una novità in vista piuttosto clamorosa, che riguarda la sede della finale di Champions.

Secondo quanto riportato dall”Indipendent’ e dal ‘New York Times’, il massimo ente calcistico europeo starebbe per decidere di spostare la sede dell’ultimo atto da Istanbul ad un’altra città europea da definire: in pole sarebbe Lisbona, ma si parla anche di una località tedesca non ancora individuata.

I motivi non sarebbero ancora chiari, ma l’ipotesi più accreditata è legata ovviamente alla pandemia di Coronavirus: la capitale turca sarebbe alle prese con difficoltà organizzative, secondo alcuni di tipo economico, senza l’afflusso dei tifosi, Istanbul non riuscirebbe a sostenere i costi dell’organizzazione. Da qui la volontà dell’Uefa di non rischiare nulla e al contempo di far giocare la finale in una città meno interessata dal virus. La parola definitiva verrà detta durante la riunione del Comitato Esecutivo Uefa del 17 giugno.

Dai primi giorni di agosto si partirà con l’obiettivo di concludere tutto entro la fine del mese, prima che prenda il via la sessione di calciomercato e che, a metà di settembre, inizi la nuova stagione, giocoforza compressa in vista di Europei e Olimpiadi.

Novità si annunciano anche per la formula. Tutto è ancora in divenire, ma l’Uefa starebbe studiando una nuova ipotesi, che comprenderebbe di giocare tutte le partite dai quarti di finale in poi nello stesso stadio con una partita secca, al fine di dimezzare il numero delle partite da disputare. Anche in questo caso, se ne saprà di più il 17 giugno.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 19:28