Coronavirus, Chiellini racconta l'isolamento: "Mi mancano le bimbe"

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini nel corso dell’iniziativa ‘Webathon x il Piemonte’, maratona social per sostenere gli ospedali del territorio, ha raccontato il suo isolamento volontario al J Hotel.

La Juventus è stata una delle società di serie A più colpite dall’emergenza Coronavirus, con due casi in prima squadra (Daniele Rugani e Blaise Matuidi) e oltre 100 tesserati in quarantena: “L’isolamento volontario lo sto trascorrendo al J Hotel, perché da fine gennaio la mia famiglia è a Livorno. Oltre a me ci sono Rugani, un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Mi mancano le mie bambine, che non vedo da due mesi”.

“Sono in camera da una settimana – continua il giocatore bianconero -, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza. Nel frattempo stiamo facendo i tamponi: io devo ancora farlo, ma per fortuna anche i due casi che abbiamo avuto sono pressoché asintomatici”.

Il morale in ogni caso resta buono: “Cerco di non andare mai in ansia, anche se mia moglie mi rimprovera di non comprendere la gravità di alcune situazioni. Saggezza? No, credo sia più la vecchiaia…ormai sto perdendo anche i capelli”.

Chiellini cerca di trovare anche un lato positivo: “Questa pausa, paradossalmente, per me rappresenta un piccolo aiuto. Anche sotto il profilo sportivo ne avrei fatto volentieri a meno, perché dopo quattro mesi e mezzo di lavoro individuale da poco ero tornato ad assaporare il piacere di allenarmi con i compagni, ma almeno adesso posso mettere altro lavoro nelle gambe e avvicinarmi al livello degli altri”.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 12:30