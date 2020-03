Coronavirus, contagiata anche la fidanzata di Rugani

In attesa che i compagni di squadra di Daniele Rugani si sottopongano al tampone per verificare l'eventuale contagio al Coronavirus, arriva la notizia che anche la fidanzata del difensore toscano della Juventus, Michela Persico, ha contratto il Coronavirus.

Intervistata nelle scorse ore da varie tv e giornali, la giornalista bergamasca aveva smentito via social la notizia che era circolata riguardo la propria positività, ma ora lo scenario è cambiato.

Esattamente come Rugani, però, Michela è asintomatico, come dichiarato dalla diretta interessata sempre a mezzo social, su Instagram: “Esito positivo ma asintomatica! Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!!”.

SPORTAL.IT | 16-03-2020 20:22