Coronavirus, Conte contro le porte chiuse

Ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte ha commentato l'emergenza coronavirus, che obbliga l'Inter a disputare a porte chiuse le gare con Ludogorets e Juventus: "Non è sicuramente bello però ci rimettiamo a delle decisioni prese per ordine sanitario. Mi auguro che però torni tutto quanto prima alla normalità. Il calcio ha bisogno del pubblico, di sentire intorno l'atmosfera".

Focus poi sul campo: "L'obiettivo è la qualificazione perché la cosa più importante è andare agli ottavi. Alla fine di questo ciclo vedremo che ambizioni potremo avere. Partiamo dal buon risultato dell'andata ma ogni gara inizia da 0-0. Dobbiamo fare una bella gara, con convinzione e voglia di vincere".

"Eriksen e Sanchez? Queste gare sono ulteriori test per capire come stanno dal punto di vista fisico e tattico alcuni giocatori in ritardo come loro, che stanno però provvedendo a entrare nelle mie richieste e per vedere la loro condizione" ha concluso Conte.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 15:18