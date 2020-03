Coronavirus, Cristiano Ronaldo: Georgina rompe il silenzio

Georgina Rodriguez torna a parlare dopo i primi, silenziosi giorni di quarantena a Funchal, in Portogallo. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha seguito il campione della Juventus con i figli nell’isola di Madeira dopo la partita contro l’Inter: lì la famiglia è stata raggiunta dalla notizia della positività di Daniele Rugani ed è entrata in quarantena volontaria.

“Sto guardando l’orizzonte dalla mia finestra. Ho ricordato questa bellissima immagine del servizio fotografico della rivista Grazia. Nei momenti difficili persisti, abbi fede e cerca il lato positivo delle cose”, sono le parole su Instagram della modella, rivolte agli oltre 17 milioni di utenti che seguono il suo profilo.

“È un buon momento per riflettere, dare valore e ringraziare per quello che abbiamo. L’importanza delle piccole cose e stare con la famiglia. La salute è la cosa più importante. Siamo in buona salute“, ha poi scritto Georgina, tranquillizzando anche i tifosi della Juventus. “Coraggio a tutti coloro che lottano contro il virus. I nostri migliori auguri di guarigione. Lontani ma sempre uniti”, ha concluso.

Ronaldo intanto non ha mai smesso di allenarsi nella sua abitazione di Madeira:grazie all’attrezzatura della sua grande palestra CR7 cerca di mantenersi in forma, lavorando da solo. Il rientro alla Continassa è ancora un’incognita, dipendera dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 17:20