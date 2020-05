Coronavirus: Cutrone torna a parlare della sua positività

Nel corso di una diretta Instagram Patrick Cutrone è tornato a parlare della sua positività al Coronavirus: "Per me non è stato un bellissimo periodo, non sono stato molto bene, però dopo alcuni giorni ho recuperato".

"Mi auguro che in Italia l'emergenza sanitaria stia finendo – ha continuato l'ex Milan -. Ovviamente non abbassiamo la guardia perché non si sa mai e nessuno conosce questo tipo di virus, però ci stiamo comportando bene, e bisogna continuare così".

Chiosa sulla Fiorentina: "Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita, speriamo di fare il meglio possibile. Da parte nostra c'è voglia di riprendere, anche perché non ci fa bene star troppo fermi, non esserci allenati per mesi non aiuta. Adesso finalmente possiamo fare possessi, partitelle e lavorare di più col pallone. Stiamo tutti bene, siamo tutti in forma e contenti di aver ricominciato gli allenamenti. Chiesa? Anche lui è in forma, lo conosco da una vita, ed è contentissimo della ripresa degli allenamenti".

SPORTAL.IT | 28-05-2020 17:55