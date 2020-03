Coronavirus, Daniele Faggiano sbotta

Al pari delle altre squadre italiane di ogni categoria, il Parma attende notizie dalle istituzioni in merito alla possibile ripresa del campionato.

La città emiliana è stata però tra le più colpite dalla pandemia del Coronavirus e il direttore sportivo dei crociati, Daniele Faggiano, ha fatto notare ciò intervenendo a Radio Sportiva: “Stiamo cercando di farci trovare pronti, ma al momento la squadra è ferma. Forse qualcuno non si è accorto che viviamo in una città, Parma, molto colpita dal coronavirus. Come Bergamo, Brescia e Milano. Questo un po' mi irrita, non è facile stare lontano dalla propria famiglia".

Impossibile anche pensare al mercato e a quando la stagione potrebbe riprendere: "Non c'è neanche la voglia di parlarne in questo momento. Il pensiero va alle famiglie delle persone scomparse. Sono morti il padre di Pavarini e di Luca Leone".

"Il futuro? Ogni giorno c'è una novità, è inutile prendere decisioni in questo momento. Ad oggi ci sono in campo solo delle ipotesi, più se ne parla e più si fa confusione. Penso che andranno cambiati gli appuntamenti se verrà scelto di chiudere la stagione. Poi se sarà necessario giocare tre volte alla settimane, come già accade in alcuni campionati, lo faremo".



