Coronavirus, Danilo Gallinari negativo al tampone

Tamponi negativi per tutti i giocatori e lo staff degli Oklahoma City Thunder. La squadra era stata a contatto con gli Utah Jazz, dove militano i positivi Gobert e Mitchell: sospiro di sollievo anche per Danilo Gallinari.

L'ex Olimpia è però preoccupato per i nonni che vivono nel lodigiano: "Il pensiero è quotidiano, purtroppo. Avendo i miei nonni lì non è una situazione facile: siamo in contatto tutti i giorni per ore, ogni giorno che mi sveglio il pensiero è sempre per loro. Speriamo di superare questo momento difficile".

Anche negli Stati Uniti la situazione si è fatta pesante: "La gravità della situazione ora è un po’ più chiara per tutti. In alcuni stati un po’ di più di altri, in California ad esempio l’allerta è più sentita che in Oklahoma, e ci sono già regole particolari che qui ancora non ci sono. Noi giocatori comunque non possiamo uscire di casa", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 09:35