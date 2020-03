Coronavirus: De Silvestri ha un sogno

Ai microfoni di Sky Lorenzo De Silvestri ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Anche io come tutti gli italiani vivo con preoccupazione questo momento drammatico, tragico, inedito. Cerco di informarmi tutti i giorni delle novità e cerco di rispettare le regole il più possibile per dare una mano a chi sta soffrendo in ospedale e chi si fa in quattro per noi".

"Sento tutti i giorni la mia famiglia, Carlotta è un orgoglio per me, è una ricercatrice e in questo momento se ne stanno accorgendo tutti di queste figure, spero se ne ricordino anche quando tutto sarà passato che la ricerca va supportata. Adesso sono i ricercatori come lei i campioni e gli eroi".

Focus, poi, sul Torino: "Questa è la mia quarta stagione qui, sogno un ritorno in campo con lo stadio pieno dove si potrà condividere la gioia di stare assieme, ci si potrà abbracciare. Spero di invitare operatori sanitari e granata che si sono fatti in quattro per noi allo stadio e condividere con loro una gara e ringraziarli di tutto" ha concluso De Silvestri.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 14:59