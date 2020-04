Coronavirus, decisione storica in Messico

Il Coronavirus non ha risparmiato nessun angolo del mondo, mettendo in ginocchio ogni forma di attività, ludica, lavorativa e sportiva. Anche nel continente americano si sta facendo i conti con una tragedia epocale capace di portare conseguenze drastiche.

Ecco allora che in Messico, dove l’attività calcistica è ferma, in attesa di decidere cosa fare con la massima serie, si è deciso di ‘congelare’ per cinque anni le promozioni e le retrocessioni dal ‘Torneo de Ascenso’, ovvero la serie B.

Ad annunciarlo è stato il presidente della lega calcio Enrique Bonila, alla prima apparizione in pubblico dopo essere guarito dal Virus: “I problemi finanziari provocati dalla pandemia che già colpiscono i club che fanno parte di questo campionato ci costringono a questi provvedimenti”.

Il dirigente ha poi annunciato la messa a disposizione di un fondo, per le dodici società del torneo cadetto, che per il momento prevede di distribuire 60 milioni di pesos (circa due milioni e 300mila di euro) .

SPORTAL.IT | 19-04-2020 23:41