Coronavirus: deciso dalla Lega il destino di Juventus-Inter

Juventus-Inter, big match della 7a giornata di ritorno di serie A si giocherà regolarmente domenica sera all'Allianz Stadium alle 20:45, ma a porte chiuse. Questa l'attesa decisione presa dal presidente della Lega Serie A a proposito della sfida scudetto, dopo le tante voci circolate in queste ore a proposito del destino dello scontro tra prima e terza in classifica. Porte chiuse anche per Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

Come si legge nella comunicazione ufficiale della Lega, tale decisione è stata presa "visto l'articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Questa dunque la decisione finale su Juventus-Inter (condivisa anche dal Prefetto di Torino Claudio Palomba), che scrive il capitolo conclusivo sulle varie ipotesi paventate in queste ore convulse. A partire dall'ipotesi di un posticipo a lunedì 2 marzo, quando scadrà il decreto del Governo sui provvedimenti decisi per l’epidemia di Coronavirus.

Era anche circolata un'ipotesi, secondo la 'Gazzetta dello Sport' gradita alla Regione Piemonte, di giocare domenica ma a porte aperte: la Rosea aveva spiegato che secondo il governatore Cirio esistessero le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità.

In questo caso sarebbe però servita una modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato martedì, che prevede lo stop alle manifestazioni pubbliche fino al primo marzo.

Sulla questione era intervenuto nella mattinata di giovedì anche il presidente della Regione Lombardia Fontana, alla radio Rtl 102.5: "Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione".

"Sono molto tranquillo. Sull'esito positivo del tutto non ho dubbi. Bisogna vedere com'è la situazione. È come per le scuole", aveva aggiunto.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 00:48