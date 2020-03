Coronavirus, disastro F1: cancellata l'ottava gara. Rabbia Hamilton

Altro doloroso rinvio per la Formula 1, sconvolta dall'emergenza Coronavirus. E' saltato anche il Gran Premio d'Azerbaigian, che doveva in teoria dare il via al Mondiale 2020 il prossimo 7 giugno. E invece dopo Australia, Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna, Montecarlo, è arrivato anche lo stop alla gara di Baku.

"Baku City Circuit (BCC) ha preso oggi la decisione di posticipare il FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2020 che si doveva svolgere dal 5 al 7 giugno. Il rinvio è stato concordato dopo ampie discussioni con la Formula 1 nonché con la Federazione internazionale dell’Automobile (FIA) e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian. Questo è il risultato diretto della pandemia globale in corso COVID-19 ed è stato interamente basato sulla guida di esperti fornita dalle autorità competenti".

"Nel giungere a questa conclusione, la principale preoccupazione di BCC è stata la salute e il benessere del popolo azero, nonché di tutti i tifosi in visita, dello staff e dei partecipanti al campionato”.

“BCC condivide la delusione dei suoi fan per non essere in grado di provare l’apice della corsa automobilistica per le strade di Baku questo giugno. A tal fine, continueremo a lavorare a stretto contatto con la Formula 1, la FIA e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian per monitorare la situazione al fine di annunciare una nuova data di gara più avanti nella stagione 2020".

In teoria, la stagione ora dovrebbe cominciare in Canada, a Montreal, il 14 giugno.

Il campione del mondo Lewis Hamilton in quarantena ha sfogato la sua frustrazione tuonando contro chi non rispetta le disposizioni delle autorità: "Un comportamento irresponsabile ed egoista". Il pilota britannico ha espresso la sua "tristezza" per "il numero di morti nel mondo" osservando che "non c'è nient'altro che possiamo fare se non isolarci per prevenire il contagio e la diffusione". Invece, ha sottolineato il pilota inglese, "ci sono ancora persone che escono e vanno al bar, nei club ed a grandi riunioni, che personalmente ritengo sia completamente irresponsabile ed egoista".

SPORTAL.IT | 23-03-2020 13:12