Coronavirus e calcio, la proposta dell'immunologo Le Foche

“Il tampone non si positivizza immediatamente. Devono passare almeno 72 ore per un controllo di qualità assoluto: nelle società di Serie A si può fare. E nelle prossime settimane ci potrà essere il tampone salivare che ci darà immediatamente un riscontro. Per la fine del mese di ottobre, se il calcio si attrezza, potrebbe essere un plus molto importante. Il salivare quando sarà standardizzato è attendibile come il tampone classico”.

Nazionali: la proposta del professor Le Foche

A esternare queste riflessioni, dopo i casi di giocatori risultati positivi al tampone dopo gli impegni con le proprie Nazionali, è il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, che è intervenuto sul tema a Radio Punto Nuovo.

“Farei, prima di questo, – ha spiegato Le Foche – il test antigenico che è solo nasale, si potrebbe fare come screening di massa. La quarantena a 10 giorni? C’è una nuova disposizione, si fa il tampone antigenico”.

I casi di positività al ritorno dagli impegni con le Nazionali: parla Le Foche

I recenti casi di positività di calciatori impegnati con le rispettive nazionali, non da ultimo Cristiano Ronaldo e l’azzurro El Sharaawy risultato poi negativo, ha destato dubbi e notevoli interrogativi.

Le Foche ha esternato la sua proposta, interpellato sull’argomento aggiungendo un tassello all’attuale assetto: “Uno come Gomez, ad esempio, che giovedì torna non lo farei subito aggregare al gruppo con l’Atalanta né lo manderei in campo. Aspetterei 48 ore dopo un tampone negativo per esser sicuri. Almeno al suo ritorno farei subito un tampone per capire se è negativo. Il quadro è quello di poter valutare se nelle 48 ore c’è un contagio o meno”.

VIRGILIO SPORT | 14-10-2020 09:49