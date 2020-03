Coronavirus e Juve: Higuain, la verità del fratello sui social

La decisione di lasciare Torino da parte di Gonzalo Higuain, rientrato in Argentina con un volo privato a bordo di un aereo privato, ha suscitato interrogativi relativi alla modalità e al presunto trattamento differenziato riservato ad alcuni calciatori. Anche Pjanic, Khedira e Douglas Costa dopo CR7, che ha anticipato tutti, hanno deciso di far ritorno dalle famiglie, ma è soprattutto quanto riguarda l’argentino e Ronaldo a provocare polemiche. Critiche che il fratello ha tenuto a spegnere, ricordando la gravità delle condizioni in cui affronta il cancro la mamma.

Il caso Higuain e non solo

Con in mano l’esito negativo del tampone per la rilevazione del coronavirus, il Pipita è riuscito a superare i controlli della Polizia all’aeroporto di Torino-Caselle e si è imbarcato per la Francia (Paese di cui ha il passaporto) e di lì per la Spagna da dove è poi volato a Buenos Aires. I media argentini ribadiscono la tesi che il calciatore della Juve, molto legato alla madre, la pittrice Nancy Zacarias, abbia così raggiunto la madre, malata oncologica alla vigilia di un momento difficile del suo percorso.

Fonti della famiglia hanno infatti riferito al quotidiano La Nacion che Gonzalo, come del resto i suoi fratelli e papà Jorge, “vuole stare con lei per accompagnarla durante il ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo”.

Il fratello di Higuain sbotta su Instagram

A difendere la scelta di Higuain di tornare in Argentina è intervenuto via Instagram il fratello Nicolas, spiegando che “nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e di considerazione”. Il fratello di Gonzalo ha aggiunto, per allontanare definitivamente li dubbi che: “Mio fratello Gonzalo ha viaggiato con l’autorizzazione della Juventus e con un certificato di negatività al tampone Covid-19”.

VIRGILIO SPORT | 23-03-2020 12:08