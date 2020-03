Coronavirus e sport: aggiornamenti e news 17 marzo 2020

Quanto sta accadendo con i primi casi di positività al coronavirus, nei giocatori delle squadre dei top campionati europei dopo lo juventino Daniele Rugani, ha portato al rinvio di Champions ed Europa League e dei vari campionati. Non solo nel calcio, ma in altri sport nella piena esplosione dell’emergenza legata al Covid-19.

Coronavirus: tampone negativo per Alessandro Florenzi

Il tampone al quale si era sottoposto ieri Alessandro Florenzi ha dato esito negativo. L’ex capitano giallorosso, perciò, non rientra in quel 35% di contagiati da COVID-19 nel Valencia.

Coronavirus: F1 “pianifichiamo Mondiale 2020”

“Comprendiamo come ognuno di voi voglia sapere quale sarà il futuro della Formula 1 nel 2020. Non possiamo però darvi una risposta specifica considerando la mutevolezza della situazione. Comunque, stiamo pianificando che il campionato 2020 possa cominciare non appena sarà sicuro farlo”. In una lettera diretta ai tifosi della F1 per scusarsi della mancata partenza in Australia, il Ceo di Liberty Media, Chase Carey, prova a guardare al futuro.

Hertha e Piatek in quarantena

Hertha Berlino in quarantena. A darne notizia, attraverso un comunicato è la stessa società: “Il giocatore ha lamentato dei sintomi, ha fatto il test ed è risultato positivo. Ora bisognerà vedere se ci saranno altri casi”, ha dichiarato il medico del club. Nella squadra berlinese milita anche l’ex milanista Piatek.

Duro sfogo della moglie di Callejon

La moglie del calciatore del Napoli, Callejon, ha attaccato quanti stanno violando in questi giorni le misure restrittive imposte dal Governo in seguito all’emergenza coronavirus: “Trovo scandaloso che la mia famiglia sia in casa da una settimana, le mie figlie non vedono l’ora di poter prendere il sole e correre al parco. Io esco di casa mezz’ora solo per fare la spesa, ma vedo un sacco di persone anziane che vanno in giro come se niente fosse. Noi lo facciamo per voi e non vi frega un ca…?”.

Vice capo comitato olimpico Giappone positivo al coronavirus

Il vice capo del comitato olimpico giapponese è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso comitato in una nota: il governo giapponese aveva detto stamane di voler continuare con la preparazione delle Olimpiadi di Tokyo.

Coronavirus: 10 calciatrici della Juventus Women in isolamento

La Juventus ha diffuso una nuova nota: “Juventus comunica di aver disposto l’isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche”.

La tragica scomparsa di Francisco Garcia a 21 anni

Un giovanissimo allenatore, Francisco Garcia, ha perso la vita a soli 21 anni. Era stata ricoverato per polmonite, ma a a quanto riferisce la stampa spagnola, oltre a una leucemia molto aggressiva è stato riscontrata anche la sua positività al coronavirus.

Atalanta, il post colmo di dolore e speranza di De Roon

In un post su Instagram molto sentito ed emozionante, Marten De Roon ha espresso la propria vicinanza alla cittàdi Bergamo che soffre un tributo altissimo. Il centrocampista olandese dell’Atalanta ha scritto un messaggio intenso che potete leggere qui.

VIRGILIO SPORT | 17-03-2020 12:24