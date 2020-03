Coronavirus e sport: le notizie del 30 marzo 2020. Diretta

I casi di positività al coronavirus degli atleti di tutto il mondo sportivo hanno portato alla sospensione dei campionato di calcio e della chiusura di altri (è il caso del rugby). Inoltre sono state rinviate le Olimpiadi di Tokyo 2020 al 2021. Ecco principali fatti di oggi, 30 marzo 2020:

“Siamo pronti a fare la nostra parte come associazione”, ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono convinto che il calcio può ripartire. Se l’economia del Paese riparte, sarebbe giusto anche che il nostro campionato possa avere la sua conclusione. Ho sentito molti allenatori che hanno dimostrato sensibilità e disponibilità ad andare incontro alle esigenze del nostro calcio. Ma il problema dei collaboratori e degli allenatori di categorie inferiori resta”

“Ripartire? No, non ci si deve allenare perché non è finita. Non dobbiamo andare troppo avanti”, a dirlo è stato Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento Rai. “La Juventus ha congelato gli stipendi? E’ una buon iniziativa, la stiamo studiando per il bene della Fiorentina e nostro futuro. Servirà valutare come il calcio italiano potrà andare avanti. Credo che quello fatto dalla Juve sia un esempio”. Sul virus: “Speriamo che presto si arrivi a zero casi in tutta l’Italia, oggi siamo un po’ più positivi ma non del tutto, speriamo non arrivi al Sud dove le strutture mediche non sono come al Nord. L’economia in Italia è stata rovinata, ho mandato una lettera ai miei dipendenti e ai giocatori dicendo pensiamo prima alla salute e poi al calcio. Non so se riprenderà questo campionato, c’è una grande probabilità che non si finisca”. Commisso ha aggiunto: “Coronavirus a New York? In un certo senso è peggio dell’11 settembre. Abbiamo 2.000 morti. Con mia moglie e mia figlia siamo a casa”. Sulla raccolta fondi della Fiorentina: “Abbiamo cominciato con fondi di donazione agli ospedali, ora siamo già arrivati oltre i 700mila euro raccolti”

Subito dopo l’ufficializzazione delle nuove date dell’Olimpiade di Tokyo è arrivato l’annuncio del rinvio di un anno dei mondiali di atletica: inizialmente previsti dal 6 al 15 agosto 2021 a Eugene, Oregon, si terranno dunque nel 2022.

VIRGILIO SPORT | 30-03-2020 15:53