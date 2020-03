Coronavirus e sport: le notizie del giorno 27 marzo 2020. Diretta

I casi di positività al coronavirus degli atleti di tutto il mondo sportivo hanno portato alla sospensione dei campionati e alla decisione di congelare anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ecco principali di oggi, 27 marzo 2020:

In assenza di gare vere, Marc Marquez e Alex Marquez sono pronti a misurarsi nella prima corsa virtuale della MotoGP, un giro di sei giri nel Mugello. L’iniziativa è stata annunciata dalla Honda nell’ambito del weekend #StayAtHomeGP, una gara speciale nel videogioco MotoGP19. Domenica 29 i due fratelli campioni del mondo, Marc e Alex, parteciperanno a una sessione di qualifiche per decidere la griglia della gara pochi minuti dopo. La gara verrà mostrata live su YouTube alle 15. “Tutti noi viviamo in un momento difficile, quindi sarà davvero bello divertirsi e portare un pò di azione ai fan – ha detto Marc Marquez -. Lo stiamo facendo per tutte le persone che amano la MotoGP, per dare loro qualcosa di bello in questi giorni incredibilmente difficili, grazie agli altri piloti e al campionato per averli messi insieme. Sono rimasto a casa, mi sto ancora allenando il più possibile mentre sono al sicuro. A me e Alex piace giocare insieme alla MotoGP, ma ora dobbiamo essere un po’ più seri. Non importa cosa stiamo correndo, come piloti vogliamo vincere! Con la gara di soli sei giri -ha concluso Marc- penso che possiamo andare in piena aggressività e spingere per tutto il percorso. Non vedo l’ora di fare delle corse!”.

Il rugby è il primo sport che si arrende definitivamente al coronavirus per la stagione in corso. La Federazione ha infatti deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 e

stabilisce anche la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione. “Il rugby che chiude la stagione? E’ una scelta opinabile, si può discutere, ma è chiaro che non hanno voluto aspettare. Non sono contrario alla decisione della federazione, non condivido il timing. Non hanno voluto aspettare una data condivisa”, così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Radio 24 commenta lo stop deciso dalla Federugby. “Se è vero che le federazioni hanno l’onere e l’onore di organizzarsi in autonomia, è anche vero che ci sono ordinanze e non puoi dare garanzie di sicurezze – le parole

di Malagò -. Non sono contrario, non condivido il timing. Si arriverà a quello che ha detto il rugby anche in altri sport. Ogni cosa devi guardarla nella sua specificità”.

Anche il Golden Gala di atletica leggera, intitolato a Pietro Mennea, deve arrendersi alla pandemia. La Wanda Diamond League ha infatti annunciato che slitta a data da destinarsi l’edizione 2020 del principale meeting italiano di atletica leggera, quinta tappa del massimo circuito internazionale. L’evento che avrebbe portato le stelle dell’atletica mondiale allo stadio San Paolo di Napoli giovedì 28 maggio è stato ufficialmente posticipato per effetto della pandemia, insieme ad altre due tappe che ancora erano in calendario, quella di Stoccolma del 24 maggio e quella di Rabat del 31 maggio. Di conseguenza, alla luce del rinvio già noto delle prime tre date (Doha e le due cinesi), e di questi tre nuovi rinvii, la Diamond League dovrebbe in teoria iniziare il 7 giugno a Eugene, ammesso che le condizioni generali lo permettano: al momento le date successive sono confermate. “La decisione è stata presa in stretta collaborazione con tutte le parti interessate – si legge nella nota degli organizzatori -. La diffusione globale del

COVID-19, le restrizioni di viaggio previste per un certo periodo di tempo e soprattutto le preoccupazioni per

la sicurezza degli atleti hanno reso impossibile lo svolgimento delle competizioni. Stiamo lavorando intensamente con tutte le parti interessate (atleti, manager, emittenti, sponsor, autorità locali e federazioni) per sviluppare un nuovo calendario per la stagione”.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2020 16:20